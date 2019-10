Whindersson Nunes e Carlinhos Maia falam sobre mancha de óleo que atinge costa brasileira

Whindersson Nunes e Carlinhos Maia. Foto: Instagram/@whinderssonnunes/@carlinhosmaiaof

Whindersson Nunes e Carlinhos Maia usaram as redes sociais neste fim de semana para se manifestar contra a mancha de óleo que atinge a costa brasileira.

Neste sábado, a orla de Ipojuca, onde fica Porto de Galinhas e outros destinos conhecidos do litoral pernambucano, amanheceu coberta por manchas de óleo.

Mais de 20 toneladas do produto, que se espalhou desde o Maranhão até a Bahia, já foram retiradas das praias de Pernambuco, de acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

O humorista Whindersson Nunes demonstrou revolta em uma postagem no Instagram em que mostra alguns vídeos de pessoas tentando impedir a propagação do óleo na região. “A maior barreira de corais do mundo (no último vídeo) quase foi melada de óleo. A população que vive da pesca e do turismo fazendo de tudo para limpar o lugar de onde vem o sustento. Tartaruga, golfinhos e peixes morrendo nessa b...de óleo. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe quem foi, ninguém sabe de nada, ninguém nunca sabe de porra nenhuma”, desabafou.

Whindersson também agradeceu ao empenho dos voluntários e fez um alerta. “Cuidado que esse óleo é tóxico. Se alguém das cidades puder disponibilizar luvas e botas para os voluntários, eu vou ficar muito agradecido, até propaganda de graça eu faço, ninguém merece isso”, concluiu.

Assista aos vídeos:

Outra personalidade que usou as redes sociais para se manifestar neste sábado, 19, foi o influenciador digital Carlinhos Maia. “Primeiro as florestas, agora nossos mares! Vendo nossa gente tirando com as próprias mãos esse óleo tóxico nos faz crer ainda mais no ser humano e principalmente no meu povo nordestino! Gente, nossas águas é o que temos de mais precioso, por favor, nos ajudem a chamar atenção para isso! Isso é grave de uma falta de respeito absurda com a nossa natureza que está ali apenas para nos servir”, refletiu.

Carlinhos afirmou também que não poderia deixar de usar a internet para enfatizar o problema. “Olhem para cá! Peço a todos, artistas, turistas, que sempre amam passar férias em nossas praias, que nos ajude a chamar atenção das políticas públicas. Esqueçam lados e ajudem nossos mares”, pediu.

Na sexta-feira, 18, a cantora Ivete Sangalo também usou o Instagram para chamar atenção sobre a mancha de óleo que se espalha pela costa brasileira. "É preciso uma tomada de atitude urgente dos órgãos públicos", declarou.