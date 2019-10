‘O litoral nordestino pede ajuda’, afirma Ivete Sangalo sobre mancha de óleo na costa brasileira

A cantora Ivete Sangalo. Foto: Instagram/@ivetesangalo

Ivete Sangalo fez uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 17, para falar sobre a mancha de óleo que toma conta do litoral nordestino brasileiro.

A cantora postou uma série de fotos que revelam a situação atual da região e lamentou a demora dos órgãos responsáveis na remoção da mancha.

“Já tem um bocado de gente nessa corrente para a limpeza das praias como voluntários. É preciso mais! É preciso uma tomada de atitude urgente dos órgãos responsáveis. O litoral nordestino pede ajuda!”, declarou no Instagram.

As manchas que atingem o litoral do Nordeste desde setembro chegaram nesta semana a pontos turísticos importantes da região, entre eles a Baía de Todos-os-Santos, na Bahia, e piscinas naturais de Maragogi e Japaratinga, em Alagoas.

Segundo monitoramento do Ibama, já há 187 áreas afetadas em 77 municípios de nove Estados.

Ivete Sangalo também fez uma comparação da imagem da poluição provocada pela mancha de óleo no mar com o mapa do planeta. “Ironicamente, essas imagens remetem muito ao mapa do mundo. De fato, esse desastre ambiental afeta a todos nós, de todas as partes do planeta. Lamentável o volume de óleo chegando as nossas praias”, concluiu.