Vocalista de banda de k-pop é encontrado morto em Seul

Em comunicado, a agência da banda 100% lamentou a morte do vocalista e disse que seu funeral e enterro serão em cerimônias privadas Foto: Instagram/@sogogijuseyo

O vocalista da banda de k-pop 100%, Seo Min-woo, foi encontrado morto pela polícia de Seul em sua casa no bairro de Gangnam, no sul da capital do país. Segundo a agência de notícias Yonhap, a polícia acredita que o cantor de 33 anos tenha sofrido uma parada cardíaca no último domingo, 25

"Nosso artista Minwoo, da banda 100%, nos deixou em 25 de março. Ele foi encontrado sem pulso na sua casa em Gangnam. Paramédicos o atenderam, mas ele foi declarado morto no local", disse a agência da banda em comunicado obtido pelo jornal The Korea Times.

"Sua família, colegas de banda, colegas da TOP Media e staff estão chocados e em luto por conta dessa notícia inesperada. Como o membro mais velho da sua banda, Minwoo os liderava e amava os fãs. Para todos que o conheciam e sabiam da sua gentileza e fidelidade, a tristeza é ainda maior", continuou o comunicado.

A agência termina dizendo que o funeral e enterro do cantor serão em cerimônias privadas por pedido da família. Em dezembro de 2017, a morte de outro vocalista de k-pop também causou consternação aos fãs do gênero musical.

Veja abaixo algumas homenagens ao cantor feitas pelos fãs brasileiros.

Hoje, de madrugada, infelizmente tivemos mais uma perda no kpop. Seo Minwoo, do grupo 100%. Ele tinha apenas 33 anos e teve uma parada cardíaca. Que Deus conforte principalmente a família dele. Desejo força aos membros do grupo e ao fandom. Descanse em paz.#Ripminwoo pic.twitter.com/CFvPLNU6Dp — Bangtan Mozão (@BangtanMozao) 26 de março de 2018

Desejamos toda força e nossos sinceros sentimentos aos fãs, amigos e familiares do Minwoo do grupo 100%. Foi confirmado o falecimento do cantor por conta de uma parada cardíaca. Rest In Peace. pic.twitter.com/Gh0f7tR662 — Team SHINee BrasilFrom Now On (@teamshineebr) 26 de março de 2018

Hoje, o mundo perdeu mais uma estrela. Seo Minwoo, líder do grupo 100%, morreu devido a uma parada cardíaca aos 33 anos. Estamos profundamente tristes, e desejamos força a seus familiares, fãs, amigos e aos outros integrantes do 100% pic.twitter.com/14Bi63RoNz — LOONA BRASIL (@loona_brasil) 26 de março de 2018

vou ser sincera, não conhecia o grupo e fiquei muito abalada ao saber da morte do minwoo, eu estou mandando energias positivas aos integrantes, familiares e amigos do minwoo. Agora o céu ganhou mais uma estrelinha e outro anjinho.#RIPMinwoo pic.twitter.com/5kSrGSpx0H — #happyLISANDYEOday (@honeysungjong) 26 de março de 2018

Realmente muito triste e pesaroso chegar e ver uma notícia dessas. Hoje, infelizmente, o líder do 100%, Seo Minwoo faleceu ao 33 anos de parada cardíaca. Deixo aqui meus sentimentos e apoio aos familiares, amigos e fãs passando por esse momento tão doloroso. Fiquem fortes. pic.twitter.com/3F1bVxiWOm — iGOT7 Union [s/h] (@iGOT7Union) 26 de março de 2018