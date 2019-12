Vestido usado por Diana em dança com John Travolta não é vendido em leilão

Princesa Diana e John Travolta dançando durante um jantar na Casa Branca, em 1985; vestido usado por Lady Di será leiloado. Foto: Cortesia de The Ronald Reagan Presidential Library/Reuters

O vestido de veludo azul meia-noite que a princesa Diana usou ao dançar com John Travolta no jantar de Estado da Casa Branca em 1985 não foi vendido em um leilão nesta segunda-feira, apesar de dois de seus outros vestidos tenham sido leiloados acima de seus valores estimados.

O vestido tomara que caia justo de Victor Edelstein, que se expande no joelho, é um dos mais conhecidos entre aqueles usados por Diana, que morreu em 1997. O vestido, oferecido como parte do leilão "Passion for Fashion" da Kerry Taylor Auctions em Londres, tinha um preço estimado de 250 mil a 300 mil libras, cerca de 1,3 milhão a 1,6 milhão de reais.

No entanto, ele não atingiu esses valores durante a leilão de viva-voz. "Foi a primeira vez que Diana e Charles visitaram a América como casal, foi uma ocasião memorável na Casa Branca", disse o leiloeiro Kerry Taylor à Reuters. Taylor disse que o vestido havia sido comprado em 2013 por 200 mil libras (cerca de R$ 1 milhão) "por um cavalheiro romântico que basicamente queria alegrar a esposa".

"Mas desde então ele passou a maior parte do tempo trancado em um guarda-roupa, e agora o casal sente que quer que isso esteja em domínio público", acrescentou. Em uma entrevista concedida ao Yahoo Entertainment na semana passada, Travolta disse que estava nervoso quando ele e Diana foram dançar.

"Tenho que voltar aos meus dias de aula de dança de salão e mostrar que consigo conduzi-la", contou o astro de Grease – No Tempo da Brilhantina e Os Embalos de Sábado à Noite.

Os dois vestidos de Diana que foram leiloados são um vestido de veludo azul de Katherine Cusack, vendido a 48 mil libras (cerca de R$ 260 mil) - acima da estimativa de 20 mil a 30 mil libras - e uma roupa de Catherine Walker, com meta de preço 4 mil a 6 mil libras e que foi vendido a 28 mil libras (cerca de R$ 150 mil).