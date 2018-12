‘Trato animais como animais’, diz Eduardo Costa sobre comoção com morte de cachorro no Carrefour

O cantor sertanejo Eduardo Costa. Foto: Instagram/@eduardocosta

Eduardo Costa foi um dos artistas que se posicionaram sobre o caso do cachorro que foi assassinado com uma barra de ferro no estacionamento de uma unidade do Carrefour, em Osasco, na Grande São Paulo. Mas a manifestação foi prontamente criticadas por seguidores do cantor.

O sertanejo comparou o episódio com a morte de uma senhora de 106 anos a pauladas, no interior do Maranhão.

“Não estou aqui defendendo quem matou o cachorro. Ambos são crimes inadmissíveis, covardes e os autores deveriam ser exemplarmente punidos no rigor da lei. Mas não há como negar que há algo errado em uma sociedade que se indigna mais com um crime contra o animal do que o cometido contra um ser humano”, enfatizou.

Em novembro, a idosa Antônia Conceição da Silva foi assassinada dentro de casa, no município de Feira Nova do Maranhão, a 803 km de São Luís.

Eduardo Costa garantiu que gosta de animais, mas considera: “Eu amo os animais sem exceção, mas sempre os trato como animais”. Antes, o sertanejo também comparou o número de agressões contra cachorros e contra humanos. “Sessenta mil homicídios por ano no Brasil. E o Brasil? Que comece o ‘mi mi mi’”, escreveu.

Eduardo Costa fala que devemos amar o ser humano acima de tudo, porém sempre debochou das milhares de mulheres e membros da comunidade LGBT que morrem todos os dias no Brasil. Sim, pra ele o ser humano tem que estar em #1, mas o ser humano HOMEM e HETERO, o resto que se dane... pic.twitter.com/XYali8IlNP — Juventude do PDT/Blumenau (@jspdtbnu) 6 de dezembro de 2018

Revoltados, os seguidores não perdoaram e passaram a criticar o posicionamento do sertanejo. “Alguém viu a comoção do Eduardo Costa em relação a senhora de 106 anos? Eu não vi! Mas como o assassinato do cachorro teve mais evidência, ele resolve dar sua opinião”, constata um dos internautas.

E as manifestações de repúdio ao cantor não pararam.

Alguém viu a comoção do Eduardo Costa em relação a senhora de 106 anos? Eu não vi! Mas como o assassinato do cachorro teve mais evidência, ele resolve dar sua opinião. Ah,vá! — Marcia De Melo Braz (@marciameloadm1) 6 de dezembro de 2018

"Chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal e nesse dia todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade." (Leonardo da Vinci) Infelizmente a humanidade ainda tem opiniões lamentáveis como de Eduardo Costa.... Ainda queremos JUSTIÇA!!! pic.twitter.com/pL4wjUyQSd — Não irrite =(???)= (@cansada_disso) 6 de dezembro de 2018

Quem merece mais respeito ?? Cãozinho->RT //Eduardo Costa->Fav pic.twitter.com/r0IbWiCQWs — joão Mikhail ???????????? (@joomikhail) 6 de dezembro de 2018

eduardo costa tem cara de vizinho ruim que coloca veneno pro bicho de estimaçao dos outros morrer — mint. (@moonchildrw) 7 de dezembro de 2018

Após a repercussão negativa, Eduardo Costa decidiu remover a publicação do vídeo do Instagram. Para tentar conter os ataques, o sertanejo postou uma foto em que aparece com um cãozinho prometendo ajudar ONGs voltadas para a proteção animal.

“Eu amo os animais e, se alguém tiver alguma ONG que ajuda os animais de rua e quiser que eu poste por aqui no meu insta, é só falar e eu faço questão de ajudar também, tá?", garantiu.

Nesta quarta, 5, Whindersson Nunes também criticou o movimento de boicote ao Carrefour após o assassinato do cãozinho no estacionamento da loja em Osasco.

“Vale lembrar que não é empresa inteira que tem culpa, aconteceu no Carrefour de Osasco, um cachorro foi morto a pauladas por um segurança despreparado", escreveu no perfil oficial no Twitter. Depois da repercussão negativa, o youtuber apagou o comentário e admitiu que errou. “Eu me expressei mal”, refletiu.

Não amigo, eu não estava certo. Eu me expressei mal. Só fico puto com o povo falar que é por dinheiro, que me pagaram, eu não preciso de dinheiro. https://t.co/C2JWJJYB52 — Whindersson (@whindersson) 4 de dezembro de 2018

Após a notícia da morte do cachorro, diversas personalidades publicaram manifesto pedindo justiça. A imagem mais publicada foi uma caricatura de Manchinha simbolizando que ele virou um ‘anjinho’.