'Sweet Child O' Mine', de Guns N' Roses, supera um bilhão de visualizações no YouTube

Axl Rose, vocalista da banda de rock Guns N' Roses, durante a turnê 'Not in This Lifetime... Tour' nos Emirados Árabes Unidos, em novembro de 2018. Foto: Christopher Pike/Reuters

O vídeo da música Sweet Child O' Mine, da banda de rock Guns N' Roses, tornou-se o primeiro dos anos 1980 a superar a marca de um bilhão de visualizações no YouTube esta semana. Publicado em 24 de dezembro de 2009, a gravação tinha 1.000.983.909 visualizações até a publicação desta matéria.

Não é a primeira vez que o grupo musical, com mais de 30 anos de carreira, atinge esse marco significativo. No ano passado, o vídeo de November Rain, de 1992, também ultrapassou o bilhão em termos de visualização na plataforma.

A música da banda, que estará no Brasil para o Lollapalooza 2020, também chamou atenção esta semana ao ser cantada por crianças. Professores do Colégio Salesiano Dom Bosco, de Piracicaba, em São Paulo, montaram um coral com os pequenos ao som de Sweet Child O' Mine. Com tigelas e um chocalho em mãos para dar o ritmo, meninos e meninas de, em média, sete anos fizeram uma apresentação durante a mostra de arte e cultura da escola. Assista aqui.

Sweet Child O' Mine faz parte do álbum de estreia do Guns N' Roses, de 1987, Appetite for Destruction. A música chegou ao primeiro lugar na Billboard Hot 100, o único single da banda a alcançar esse patamar.

Assista ao vídeo de Sweet Child O' Mine: