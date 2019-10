Professores montam coral de música do Guns N’ Roses com crianças em escola de SP; assista

Crianças cantaram Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, durante evento de arte e cultura do colégio Dom Bosco, no interior de São Paulo. Foto: Facebook / Colégio Dom Bosco Piracicaba

Uma turma 'rockeira' do segundo ano do ensino fundamental, com alunos de em média sete anos, repercutiu nas redes sociais na última quinta-feira, 10.

Com tigelas e um chocalho em mãos para dar o ritmo, as crianças fizeram um coral da música Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. A apresentação fez parte de uma mostra de arte e cultura do Colégio Salesiano Dom Bosco de Piracicaba, no interior de São Paulo, e já teve mais de 50 mil reações no Facebook.

A coordenação pedagógica explica ao E+ que a iniciativa é multidisciplinar e se insere na campanha de fraternidade e políticas públicas que a escola fez com todas as turmas. Para os pequenos, o objetivo foi refletir sobre o direito da criança a moradia e a um lar harmônico. Isso porque, para a equipe de educadores, a letra da melodia é sobre lembranças de carinho e apoio que um pai tem sobre a infância ao olhar para a filha.

"Tomamos cuidado para que as crianças memorizassem a letra, com uma boa pronúncia. Ajustes no andamento da canção precisaram ser feitos para ficar um pouco mais lenta e facilitar para que os pequenos conseguissem cantar", afirma a professora de inglês Léa Baltieri, que participou da ação.

O evento rendeu comentários positivos nas redes sociais. "Saiu da mesmice, inovou, surpreendeu. Professores assim são inspiração", disse uma internauta. "Maravilhoso trabalho. Tanta coisa foi trabalhada: ritmo, coordenação motora, língua estrangeira, trabalho em equipe, vivência musical, estimulação visual e auditiva. E tudo de maneira prazerosa e com uma ótima música", falou outra.

No vídeo, a professora de música Vanessa Zambão, de azul, guia as crianças na apresentação. Ela foi responsável por organizar o andamento da música e criar os arranjos de instrumentos e corpo. Assista:

Léa Baltieri destaca que a apresentação só foi possível graças ao trabalho em conjunto dos professores de inglês, música, matemática, artes e ensino religioso. Esses três últimos foram responsáveis pela montagem de gráficos, construção de maquetes e discussão de valores e afetos de um lar, respectivamente. "É um grupo de profissionais da educação que se engajaram e deram o seu melhor para o desenvolvimento de seus alunos", elogia.

Além de Sweet Child O' Mine, os pequenos também cantaram A Casa, de Vinícius de Moraes; Meu Abrigo, de Melim; e Oração, da A Banda Mais Bonita da Cidade.

