Rihanna anuncia venda de produtos da Fenty Beauty no Continente Africano: ‘Esperei por esse momento’

Fenty Beauty e Fenty Skin, marcas de cosméticos de Rihanna, serão vendidos em países da África. Foto: Twitter /@Rihanna

A Fenty Beauty, marca de maquiagens da Rihanna, foi lançada em 2017 e revolucionou o mundo da moda: com quarenta tons de base já lançados no dia do anúncio da marca, ela mostrou o quanto é possível respeitar todos os tons de pele. Agora, a empresária anunciou um novo passo: a Fenty Beauty e a Fenty Skin devem chegar em diferentes países do continente africano ainda no mês de maio.

Foi um novo olhar para o público consumidor de maquiagem. Com subtons avermelhados, amarelados e até mesmo englobando as peles oliva, a chegada da Fenty em novos países é sempre comemorada pela população negra.

A data para ao início das vendas em países como Botswana, Gana, Quênia, Namíbia, Nigéria, África do Sul, Zâmbia e Zimbábue foi anunciada para a sexta-feira, 27 de maio. Segundo a cantora, os produtos devem começar a chegar em outros países africanos em breve.

“Esperei por esse momento! Fenty Beauty e Fenty Skin estarão finalmente indo para África! Botswana, Gana, Quênia, Namíbia, Nigéria, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue... chegaremos no dia 27 de maio e isso é apenas o começo!”, anunciou a bilionária, através do Twitter.

Além da preocupação com a inclusão dos diferentes tons de pele na cartela de cores da marca, a Fenty também é uma marca livre de crueldade animal e possui produtos veganos. As marcas Fenty Beauty, Fenty Skin e Savage X Fenty levaram Rihanna a fazer parte da lista de bilionários da Forbes, acumulando uma fortuna de US$ 1,7 bilhão.