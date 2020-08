Quem é Julia Gama, a Miss Brasil 2020 que vai ao Miss Universo

A Miss Brasil 2020, Julia Gama Foto: Instagram / @juliawgama

Julia Gama foi coroada como Miss Brasil 2020 na noite desta quinta-feira, 20. A modelo será a representante brasileira no Miss Universo, com previsão para ocorrer nos Estados Unidos, no 1º trimestre de 2021.

Em seu Instagram, a vencedora conta que já foi estudante de engenharia química e trabalhou como atriz na China, para onde se mudou em 2016 e morou por três anos.

Em sua juventude, chegou a participar de campeonatos infantis de patinação artística. Mais tarde, praticou esportes como vôlei, judô e boxe.

Em 2010, foi incentivada por uma amiga a entrar no mundo dos concursos de beleza e se inscreveu no A Mais Bela Gaúcha, que acabaria participando dois anos depois, em 2012.

Em 2014, ela foi eleita Miss Mundo Brasil após superar outras 39 candidatas. Com a vitória, fez parte de uma campanha contra a hanseníase. No mesmo ano, ela representou o País no Miss Mundo em Londres, no Reino Unido, chegando ao top 10, mas sem conseguir levar o título.

Julia Gama foi anunciada como vencedora do Miss Brasil em 20 de agosto de 2020, recebendo a coroa de sua antecessora, Júlia Horta. Em seu discurso afirmou ter gratidão a Deus, sua família, seus amigos, a organização e às pessoas que torceram por ela, que também falou em "construir mais pontes e menos muros".

"Quero dizer que é uma honra assumir o compromisso de ser a Miss Brasil 2020. Entendo que esse ano tão delicado e singular torna minha responsabilidade ainda maior", afirmou Julia Gama, que também fez discursos em espanhol, inglês e mandarim.

Confira a seguir fotos de Julia Gama, a Miss Brasil 2020:

Entenda as mudanças no Miss Brasil 2020

Até o ano passado, o Miss Brasil era organizado pela empresa Be Emotion, do grupo Polishop, de João Appolinário. Atualmente, a franquia foi repassada a Winston Ling, que adota o nome U Miss Brasil.

Segundo os organizadores, Julia Gama foi escolhida como Miss Brasil 2020 no mês de julho, por uma "comissão de jurados", "seguindo as orientações do Miss Universo em tempos de pandemia [do novo coronavírus]", mas só foi revelado quem era a vencedora em 20 de agosto.

"Depois de várias semanas avaliando através de vídeos de desfiles, entrevistas e fotografias, chegou-se à brasileira que atende a todos os requisitos do maior concurso internacional de beleza", informou comunicado divulgado em 10 de julho.

Em 2019, Júlia Horta venceu o concurso de Miss Brasil e representou o País no Miss Universo, em Atlanta, nos Estados Unidos, ficando no top 20. O concurso foi vencido por Zozibini Tunzi, da África do Sul, que, inclusive, foi quem anunciou a vitória de Julia Gama.

Duas brasileiras já foram coroadas na história do Miss Universo, Ieda Maria Vargas e Martha Vasconcellos. Clique aqui para relembrar como elas conquistaram o título. Martha Rocha, a primeira Miss Brasil da história, em 1954, morreu no último mês de julho. Relembre sua trajetória aqui.

