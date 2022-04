Perfil no Twitter reúne músicas que citam Anitta - e a lista é longa; confira

Anitta é global e está em todas. O nome da brasileira aparece em diversas músicas que estão espalhadas pelo mundo; confira. Foto: Marco Ovando

Que a Anitta é um sucesso, isso ninguém pode negar. Com apresentações internacionais, músicas no topo das paradas globais, tudo que a cantora brasileira toca é sucesso. Mas, o que pouca gente sabe, é que a voz de Envolver também aparece em músicas que ela nem canta.

É isso mesmo. Um dos exemplos é o The Weeknd, que trocou a letra da música durante show no Coachella e colocou o nome da brasileira no single Party Monster.

No ritmo de descobrir outras músicas que citam Anitta, um perfil no Twitter reuniu diversas músicas onde o nome da brasileira é citado e a lista, por incrível que pareça, é enorme. Com nomes internacionais e nacionais, ela é lembrada por todos nos hits que são lançados pelo mundo.

Confira a lista:

Eric Bellinger, Snoop Dogg & Usher - 'New Oldie'

A música de Snoop Dogg tem mais de 300 mil visualizações no canal oficial do rapper no YouTube. Logo no segundo trecho de New Oldie, o nome de Anitta aparece, especificamente aos 57 segundos da canção.

Mr. Polska - 'Złote Tarasy' (Prod. Abel De Jong)

Com Mr. Polska, Anitta prova mais uma vez que é global sim. Zlote Tarasy é, atualmente, a música que está em 1º lugar no Top 50 do Spotify na Polônia. Em um minuto e dez segundos, o nome da brasileira aparece no single que reúne mais de 8 milhões de visualizações no YouTube.

Black Eyed Peas, Shakira - 'Girl Like Me'

Se você já ouviu Girl Like Me e nunca prestou atenção que o nome de Anitta aparece no hit, esse é o momento de escutar com mais atenção. A música que reúne Black Eyed Peas e Shakira cita a brasileira logo no final, depois dos três minutos de música.

Abraham Mateo, CNCO - 'Me Vuelvo Loco'

O cantor espanhol Abraham Mateo também cita a brasileira. Me Vuelvo Loco tem mais de 71 milhões de visualizações e o nome de Anitta aparece logo no início, após um minuto da música ter começado.

6ix9ine - 'YAYA'

Logo no início de YAYA, o nome da funkeira aparece. Em um minuto e dez do single, o rapper e cantor norte-americano usa a brasileira como exemplo. No trecho da música, ele fala: "[...] Rebola bem essa bunda, tão charmosa quanto Anitta".

Rebecca, Dulce Maria, Mc Danny - 'Barbie'

O single Barbie é sucesso no Brasil e tem até a voz de Dulce Maria ao lado de Rebecca e Mc Danny. E, claro, Anitta também é citada pelas três cantoras. Sendo a única música brasileira na seleção do internauta, o nome da brasileira é citado pela nossa eterna Roberta, do RBD.

Kenia OS - 'Gracias a Dios'

Lançada há três semanas e com mais de um milhão de visualizações no YouTube, Gracias a Dios, música da mexicana Kenia OS, também traz o nome de Anitta em seu letra. Com 57 segundos de canção, a brasileira aparece em trecho que fala: "Estou festejando com Anitta".

O nome de Anitta ainda aparece em outras músicas, como:

Mamacita, de Tyga, YG, Santana;

Domingo Remix, feat de Reykon com Cosculluela, Greeicy & Rauw Alejandro;

Ankhal & Jhay Cortez – Holy Shit;

Piketona, de Lele Pons e Kim Loaiza;

Danny Romero, Lérica - De Tranquilote;

Alvaro Diaz - Para Ya!