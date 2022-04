The Weeknd muda letra de música e canta nome de Anitta em show do Coachella

O cantor canadense The Weeknd se apresentou neste domingo, 17, no Coachella. Foto: Amy Harris/Invision/AP

Anitta segue chamando a atenção fora do Brasil e, desta vez, a cantora ganhou até uma menção especial durante a performance do cantor The Weeknd no Coachella.

O artista se apresentou neste domingo, 17, no festival e aproveitou a letra de Party Monster para falar sobre a cantora brasileira.

Durante o show, The Weeknd substituiu o nome "Selena" por "Anitta" e cantou "como Anitta, bunda como a da Anitta" em um dos trechos.

Ela também havia marcado presença no festival na sexta-feira, 15. Vestindo verde e amarelo e em cima de uma moto, Anitta foi a primeira brasileira a se apresentar no Coachella, feito seguido por Pabllo Vittar, que subiu aos palcos no dia seguinte.

Tanto Anitta quanto Pabllo e The Weeknd farão novas apresentações na semana que vem. As brasileiras consagram as passagens pelo festival na sexta e no sábado e o cantor canadense fará o show de encerramento da edição deste ano.

Com Swedish House Mafia, The Weeknd está substituindo o rapper Kanye West, que anunciou que não se apresentaria semanas antes do início do Coachella.

Assista ao trecho em que The Weeknd canta o nome de Anitta:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais