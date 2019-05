Orlando Drummond reconquista conta no Instagram e ganha selo de verificação

O ator Orlando Drummond. Foto: Instagram/@orlandodrummond

O perfil de Orlando Drummond, o eterno Seu Peru de A Escolinha do Professor Raimundo, no Instagram foi reativado menos de 24h depois de sair do ar. O ator, de 99 anos, está de volta à rede social e com conta verificada.

Na primeira publicação de retorno, Drummond explicou a situação aos seguidores.

“Alguns de vocês perceberam que ficamos fora do ar durante essa tarde. Não entendemos direito o que aconteceu, mas já está tudo resolvido. Graças a todos vocês, conseguimos voltar!”, comemorou o ator. Orlando Drummond aparece em um vídeo tocando gaita. “Quem canta, seus males espanta. Muito obrigado”, escreveu.

O E+ entrou em contato com a assessoria do Instagram no Brasil, que afirmou: "Cometemos um erro e pedimos desculpas. A conta já foi restaurada."

Na quarta-feira, 22, a conta do ator foi retirada do ar. O E+ entrou em contato com Felipe Drummond, neto de Orlando, que informou o motivo do 'sumiço' do perfil: "Infelizmente a conta do meu avô foi denunciada como fake e foi suspensa. Estamos correndo atrás para ela voltar o quanto antes".

Orlando Drummond criou seu primeiro perfil em uma rede social na última segunda-feira, 20.

"Hoje foi dia de fazer o que eu mais amo junto com meus netos Felipe e Alexandre", escreveu, ao lado das hashtags "dublagem" e "versão brasileira", em frente a um estúdio de dublagem.

Aos 99 anos de idade, o ator e dublador Orlando Drummond interpretou novamente o personagem Seu Peru durante as gravações de um episódio da nova temporada da Escolinha do Professor Raimundo da Globo, nesta quarta-feira, 22. Ele contracenou com o 'atual' Seu Peru, Marcos Caruso, e reviveu os trejeitos e bordões do clássico personagem que fez sucesso na década de 1990 no programa ao lado de nomes como Chico Anysio, Lúcio Mauro e Rogério Cardoso.

*Atualizado às 12h15 de 23 de maio de 2019.