Aos 99 anos, Orlando Drummond volta à 'Escolinha' como Seu Peru

Orlando Drummond caracterizado como Seu Peru em gravação da 'Escolinha do Professor Raimundo' em 22 de maio de 2019. Foto: Estevam Avellar / Globo / Divulgação

Aos 99 anos de idade, ator e dublador Orlando Drummond interpretou novamente o personagem Seu Peru durante as gravações de um episódio da nova temporada da Escolinha do Professor Raimundo da Globo, nesta quarta-feira, 22.

Drummond contracenou com o 'atual' Seu Peru, Marcos Caruso, e reviveu os trejeitos e bordões do clássico personagem que fez sucesso na década de 1990 no programa ao lado de nomes como Chico Anysio, Lúcio Mauro e Rogério Cardoso.

"Não tem preço. Enquanto eu estiver vivo, estarei presente com muito amor e carinho. Obrigado, obrigado, obrigado", agradeceu Orlando Drummond, que permaneceu no set até o fim da gravação do episódio.

Ele ainda fez questão de ressaltar a importância de sua esposa, Glória Drummond, para sua vida: "Ter a minha esposa junto desse grupo todo foi maravilhoso. A minha Glorinha, tudo para ela!"

Confira abaixo momentos de Orlando Drummond como Seu Peru na gravação da Escolinha do Professor Raimundo em 2019, aos 99 anos:

'Talento e obstinação não têm idade'

A diretora da atração, Cininha de Paula, pediu que todos os artistas saíssem de cena na gravação em determinado momento. Orlando Drummond, então, entrou no local e sentou-se em sua cadeira, devidamente trajado como Seu Peru.

Na volta, uma surpresa a todos, especialmente para Marcos Caruso, responsável por dar vida ao personagem na nova versão da Escolinha, que se emocionou e chegou a chorar.

"A ideia era homenagearmos quem fez primeiro e acabou que nós é que fomos homenageados. Ele demonstra que o talento e a obstinação pela profissão não têm idade", afirmou Caruso.

Marcius Melhem, que interpreta o personagem Seu Boneco, também falou sobre a experiência: "Foi emocionante ver o Orlando lúcido, com saúde, aos quase 100 anos, e poder homenagear o grande artista que ele é."

"Foi linda a gravação. A Escolinha é o lugar para isso, um programa que já é em si uma linda homenagem aos grandes comediantes que criaram tipos inesquecíveis. Ter o Orlando lá foi muito especial", concluiu.

Orlando Drummond estreia no Instagram - mas tem perfil excluído

O perfil do Instagram de Orlando Drummond foi criado na última segunda-feira, 20, e chamou atenção ao somar mais de 15 mil seguidores em pouco menos de dois dias.

Porém, a conta saiu do ar na tarde desta quarta-feira, 22. O E+ entrou em contato com Felipe Drummond, neto de Orlando, que informou o motivo do 'sumiço' do perfil: "Infelizmente a conta do meu avô foi denunciada como fake e foi suspensa. Estamos correndo atrás para ela voltar o quanto antes".

