Neymar mantém quadro com Bruna Marquezine em sua mansão em Paris

Foto de Neymar e Bruna Marquezine que virou quadro. Foto: Snapchat/ene_jota

No último domingo, 15, Cristian Guedes, um dos amigos mais próximos de Neymar, fez um Instagram Stories na casa do jogador em Paris, na França, onde também estava o surfista Gabriel Medina. Entretanto, o vídeo mostrou outra coisa: um quadro com o desenho de Neymar e Bruna Marquezine.

O quadro mostra Neymar e Bruna fantasiados de Batman e Mulher-Gato, imitando a foto que os dois tiraram na festa à fantasia de Medina em dezembro de 2016.

Quadro com Bruna Marquezine continua na mansão de Neymar em Paris. Foto: Instagram/@Crisguedes91

O vídeo começou a circular nas redes sociais e os fãs de Brumar ficaram muito felizes em saber que o jogador guarda um pouquinho da ex em sua nova casa. A pintura já havia sido vista na casa anterior de Neymar, em Barcelona, na Espanha.

Há uma semana, Neymar e Bruna se beijaram durante a festa de casamento de Marina Ruy Barbosa. Os dois se separaram em junho deste ano, após muitas idas e voltas.