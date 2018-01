Neymar e Bruna Marquezine terminam namoro: relembre a trajetória do casal

O namoro de Neymar e Bruna Marquezine chegou ao fim. Foto: Instagram.com/neymarjr

Na última quinta-feira, 22, foi anunciado que o namoro de Bruna Marquezine e Neymar chegou ao fim. Os dois começaram a se relacionar em 2013 e, desde então, passaram por muitas idas e vindas. Relembre um pouco da trajetória do casal.

Leia também: Fãs reagem a término de Neymar e Bruna Marquezine

No Carnaval de 2013, Bruna e Neymar ficaram pela primeira vez. O relacionamento durou um ano até que, em fevereiro de 2014, veio à tona a notícia de que os dois terminaram. O motivo não foi divulgado.

Mas o término durou pouco: em maio do mesmo ano, o jogador acompanhou a atriz numa festa da TV Globo que comemorava o 100º episódio da novela 'Em Família', da qual Bruna era protagonista, mostrando que estavam juntos novamente.

Se a volta foi rápida, um novo término veio mais rápido ainda. No fim de julho do mesmo ano, Bruna e Neymar viajaram para Ibiza, na Espanha. Na época, o jogador já estava jogando pelo Barcelona. Em agosto, os dois terminaram, ainda durante a viagem, o que fez com que Bruna deixasse o balneário antes e voltasse para o Brasil. Mais uma vez, os dois não falaram sobre os motivos do término.

Passaram-se quase dois anos sem que eles fossem vistos juntos. Em julho de 2016, porém, 'Brumar' voltou a virar assunto nas redes sociais e nos portais de notícia. Durante a Olimpíada, quando o Brasil conquistou a medalha de ouro no futebol masculino, Neymar foi em direção a Bruna, que estava na arquibancada, para comemorar. Os dois trocaram um abraço caloroso e, assim, teve início mais uma rodada de especulações de que os dois estariam juntos.

Desde a Olimpíada, Bruna e Neymar foram vistos juntos em festas, eventos e aniversários por diversas vezes, mas nunca assumiam um relacionamento. Somente em fevereiro de 2017, a atriz confirmou o namoro durante entrevista a Matheus Massafera, da TV Vogue. Desde então, os dois compartilharam diversos vídeos e imagens juntos em suas redes sociais, até que, mais uma vez, o fim chegou. Será que tem volta?

Até o momento, os dois não apagaram as publicações um do outro nas redes sociais. Relembre alguns momentos:

Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) em Jun 12, 2017 às 3:11 PDT

Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) em Fev 5, 2017 às 8:57 PST