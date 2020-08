Milton Nascimento ganha certidão o reconhecendo como pai do filho adotivo e se emociona

O cantor Milton Nascimento junto com o filho, Augusto Kesrouani Nascimento Foto: Instagram / @miltonbitucanascimento

O cantor Milton Nascimento se emocionou no Dia dos Pais após receber um presente especial do filho adotivo, Augusto Kesrouani Nascimento. Augusto publicou no domingo, 9, o momento em que entregou sua nova certidão de nascimento, em que Milton é reconhecido oficialmente como seu pai.

“Feliz Dia dos Pais, não pode dar abraço nem beijo. Corona[vírus]”, disse Augusto no vídeo em que mostra a surpresa. Ele então entrega a certidão para Milton, que fica em silêncio por alguns segundos enquanto lê o documento emoldurado. Depois, emocionado, o cantor sorri para o filho e pergunta: “mas nem um abraço?”.

Augusto aproveitou para fazer uma homenagem para o pai, e falou sobre o processo de reconhecimento de paternidade: “Me lembro muito do incômodo que meu pai sentia antes de a gente decidir entrar com o processo de adoção e “oficializar” o que já era uma realidade há muito tempo”. Ele relatou que quando a decisão favorável ao reconhecimento saiu, os dois estavam em um aeroporto e Milton “gritou ali mesmo e me abraçou por vários minutos”.

“Em qualquer lugar, antes mesmo de cumprimentar as pessoas, ele aponta pra mim e diz: ‘esse é o meu filho’”, comentou Augusto. Ele também relembrou vários momentos de carinho com o pai, e terminou a publicação com uma mensagem: “Enfim, tudo isso pra dizer que pai não depende de sangue, cor ou gênero. Pai depende de amor, dedicação, e vontade de estar presente”.

Também no dia 9, Milton publicou uma foto junto Augusto e outra do seu pai, Seu Zino. “Para comemorar separei dois registros que amo. Sempre de mãos dadas com o filho que a vida me presenteou”, comentou o cantor. Augusto nasceu em 1992, e conheceu Milton em 2005. A adoção foi oficializada apenas em 2018.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais