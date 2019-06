‘Melhor ser amigo do inimigo’, brinca Luciano Szafir sobre namoro de Sasha

O ator Luciano Szafir e a filha Sasha Meneghel. Foto: Instagram/@sashameneghel

Luciano Szafir lamenta a distância da filha, Sasha Meneghel, que atualmente vive em Nova York, nos Estados Unidos. "Não consigo visitar", desabafou o ator, em entrevista durante o programa de Luciana Gimenez, na Rede TV!, nesta terça-feira, 4.

A apresentadora perguntou se Luciano tem ciúmes de Sasha. “A gente cria filho para o mundo, então, é melhor ser amigo do inimigo do que ficar distante”, avalia.

A modelo namora com Bruno Montaleone há um ano e meio. Ele atuou em Malhação, da TV Globo, em 2015. “Se ela (Sasha) estiver feliz com o cara, eu estou feliz. Se ela não estiver feliz, ele vai ter problemas”, avisa Luciano.

Ao contrário dos filhos de Szafir com Lorrana, David, de cinco anos, e Micael, de quatro, Sasha não irá participar do reality show sobre a família do ator. Ela é filha de Luciano com a apresentadora Xuxa Meneghel.

"Perguntei se ela queria, ela disse que não. Não é muito a praia dela. Não gosta de estar na frente das câmeras. Sempre acreditei que ela não seguiria o caminho da mãe ou o meu, e isso se comprovou", disse Szafir.

O reality show Os Szafirs será transmitido pelo E! Entertainment ainda em 2019.