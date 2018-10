Luciano e Beth Szafir tentarão ser 'Kardashians brasileiros' em reality

'Os Szafir' Foto: Instagram / @szafiroficial

O canal pago E! Entertainment anunciou a família escolhida para ser uma tentativa de 'versão brasileira' da família Kardashian: a família Szafir.

O reality Os Szafirs tem previsão de estreia para o ano de 2019. O ator Luciano Szafir, conhecido por ser ex-marido de Xuxa e pai de Sasha Meneghel, e sua mãe, a socialite Beth Szafir, estão confirmados na atração, assim como a mulher de Luciano, Luhanna.

"Vocês querem família Kardashian brasileira?", questionou o perfil do canal em um story no Instagram, dando a tona de que as comparações devem ser frequentes até o lançamento.

Confira abaixo a primeira imagem de divulgação do programa e um trecho da primeira coletiva de Os Szafir: