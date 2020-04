Matthew McConaughey participa de bingo online com idosos em asilo

Matthew McConaughey participou do jogo junto com os residentes de um asilo nos Estados Unidos. Foto: Facebook / @TheEnclaveatRoundRockSeniorLiving

Matthew McConaughey participou de um jogo de bingo pela internet realizado no domingo, 5, com moradores de um asilo. O ator foi responsável por conduzir o jogo e estava acompanhado por mãe, Kay, sua mulher, Camila Alves e dois dos seus filhos.

A ação foi feita junto com os residentes do Enclave at Round Rock Senior Living, localizado no Texas, nos Estados Unidos. O asilo divulgou um breve vídeo em que Matthew aparece anunciando um dos números sorteados e um dos idosos percebe que ganhou o jogo.

“Nossos residentes aproveitaram muito o jogo, e eles amaram conversar com Matthew sobre sua herança familiar e sua bebida favorita”, diz a publicação, que também agradeceu o ator e sua família por participar do bingo à distância com a necessidade de realizar o isolamento social.

Em sua conta no Instagram Camila Alves publicou um vídeo em que é possível ver que, ao fim do jogo, os moradores do asilo levantaram diversas cartazes para agradecer Matthew pela ação. O ator aplaudiu a ação dos idosos e agradeceu de volta.

Além disso, Camila também falou sobre a experiência na publicação: “Jogamos bingo e nos divertimos com esses idosos incríveis que estão em seus quartos o tempo todo na comunidade [...] Cada pouquinho ajuda nessas horas!”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais