Matthew McConaughey credita sucesso na carreira a Camila Alves

Matthew McConaughey - casado com a brasileira Camila Alves- posou para a Noir, Le Lis. Em Malibu. Foto: MARK LIDDELL

O ator Matthew McConaughey declarou o amor que sente à sua família e creditou à sua esposa, a modelo mineira Camila Alves, o salto que deu na carreira. Depois de anos sendo considerado um artista apenas de filmes comerciais, e ter a maioria dos seus maiores papeis vinculados a comédias românticas, o galã virou o jogo e inclusive ganhou o Oscar por sua atuação em Clube de Compras Dallas, na cerimônia de 2014.

De acordo com entrevista de McConaughey à revista People, ele "nunca se sentiu apto a dar desculpas" desde que iniciou o romance com Camila - eles se casaram em 2012, depois de estarem juntos havia já seis anos. "Ela não era um mulher que eu poderia deixar esperando do outro lado da sala, eu tinha que tomar a iniciativa.

O astro também comentou as características dos três filhos do casal. "Levi é o arquiteto. Levi observa, Vida olha, Livingston faz", resumiu o pai das crianças de sete, seis e três anos, respectivamente.