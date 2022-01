Maraisa sobre problema com voo: '2022 começou com grandes emoções com Maiara passando susto em nós'

A dupla Maiara e Maraisa faz live no Instagram para falar de pouso de emergência Foto: Instagram/@maiara

Com um clima descontraído, Maiara e Maraisa fizeram uma breve live no Instagram para falar sobre o incidente com o avião de Maiara nesta terça-feira, 4.

A aeronave que levava a cantora de Navegantes a São Paulo precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. Segundo a Infraero, um pássaro se chocou com a turbina e causou o contratempo. Todos os passageiros do voo LA3275, da Latam, transferidos de voo e não houve nenhum ferido. A companhia aérea explica, em nota, que o evento, chamado de "bird strike", faz com que o avião tenha que pousar - o que é considerado um procedimento comum.

Nas redes sociais, Maiara explicou o ocorrido: "Quero agradecer a preocupação de todos vocês. Eu passei um sustinho no voo. A gente foi pegar voo de Navegantes para São Paulo à noite e aí entrou um pássaro na turbina, mas a gente desceu em Floripa e, graças à Deus, deu tudo certo", disse.

Já a irmã da cantora desabafou: "Gente, vou te falar, 2022 já começou com grandes emoções. A Maiara já começou passando susto em nós".

Maraisa também contou que checou as redes sociais da irmã para saber sobre ela. "Eu caçando a Maiara também...saiu a notícia e eu 'buguei'. Aí, fui procurar nos stories a Maiara e ela posta um churros. Ela tinha acabado de postar um churros! O Brasil inteiro procurando a menina e a menina posta um churros", se diverte.

Maiara e Maraisa realizaram um show em Barretos, no interior paulista, no Hospital do Amor, na noite desta quarta-feira, 6. "Agora vamos trabalhar, vamos ajudar o Hospital do Câncer de Barretos e fazer um show especial. E 2022 tá com tudo, vamos pra cima", conclui Maiara.