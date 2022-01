Avião em que estava cantora Maiara faz pouso de emergência

Maiara e Maraisa em Show de Ed Sheeran no Allienz Parque em 2019 Foto: Christina Rufatto/ESTADAO

O avião que levava a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, a São Paulo precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, na noite desta terça-feira, 4. Segundo a Infraero, um pássaro se chocou com a turbina da aeronave e causou o contratempo. Todos os passageiros do voo LA3275, da LAatam, que partiu de Navegantes (SC) com destino a Congonhas (SP) foram transferidos de voo e não houve nenhum ferido.

De acordo com o delegado Renan Sdcandolara, da Delegacia de Apoio ao Turista, o motor do avião apresentou uma falha após o choque com o pássaro. As informações foram confirmadas pelos sites Metrópoles e Tudo Sobre Floripa. A cantora havia se apresentado no município de Itajaí com a irmã. Segundo a assessoria informou em nota, a cantora passa bem e eclarece que tudo foi "Apenas um susto".