Larissa Manoela tenta falar com Will Smith, mas ator a ignora e internautas debocham

A atriz e cantora Larissa Manoela. Foto: Instagram/@larissamanoela

Larissa Manoela esteve em Los Angeles, nos Estados Unidos, para a estreia da live-action de Aladdin. O lançamento do longa na América do Norte rendeu US$ 105 milhões (cerca de R$ 417 milhões) no primeiro fim de semana.

A brasileira, que tem quase 22 milhões de seguidores no Instagram, decidiu compartilhar o momento em que se aproximou de Will Smith, que faz o Gênio em Aladdin, para fazer uma selfie. "Momento exato onde o amigo Will Smith chegou até mim para bater aquela selfie maravilhosa. Fiz a plena, mas a reação final foi a que me definiu o tempo todo. Que emoção!", escreveu Larissa na legenda do vídeo.

Nas imagens, Will aparece sorridente, como de costume, se aproxima da atriz e faz pose para a fotografia. Quando ela tenta trocar algumas palavras, ele vira as costas e vai embora. Os seguidores não perdoaram.

"Sério que você diz que ele é seu amigo, Larissa? Ele nem te deu bola", comentou um internauta. "Saiu rápido e nem 'tchum' (risos). Tá vendo, Larissa? É assim que fica a maioria dos fãs quando quer tirar fotos com você", avisou outro.

Mas teve gente que analisou a situação de forma diferente. "Povo falando da reação do Will. O cara com mil compromissos vai parar para bater papo? Foi ótimo ter tirado foto com ela, super educado", escreveu uma internauta. "Ele é muito gentil. Mesmo com pressa, ele sempre tenta tirar uma foto com alguém que está no caminho dele. Não é à toa que ele é uma das pessoas mais amadas do planeta", concluiu outra.

E teve quem ironizasse toda a cena: "Lari, como sempre humilde e abrindo espaço para 'quem está começando'. Sou seu fã".

Assista ao vídeo: