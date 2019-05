‘Aladdin’ estreia com arrecadação de US$ 105 milhões na América do Norte

O ator Will Smith, que interpreta o Gênio na versão live-action de 'Aladdin'. Foto: Divulgação/ Disney

O filme live-action de Aladdin, da Disney, está voando alto nas bilheterias da América do Norte, com estimativa de US$ 105 milhões (aproximadamente R$ 400 milhões) arrecadados durante o feriado de quatro dias do Memorial Day nos Estados Unidos.

É a sexta maior arrecadação em fins de semana prolongados de Memorial Day em todos os tempos, superando a bilheteria de US$ 103,4 milhões de Se Beber Não Case: Parte II. O recorde nesse feriado pertence a Piratas do Caribe: No Fim do Mundo, que amealhou US$ 139 milhões nos primeiros quatro dias em cartaz em 2007.

Aladdin também está dominando o cinema internacionalmente com US$ 121 milhões acumulados em 56 mercados. O filme superou as previsões da Disney, que estavam na faixa de US$ 75 a 85 milhões no mercado doméstico e arrecadou US$ 86,1 milhões em seus três primeiros dias.

A nova versão do filme de animação originalmente lançado em 1992 - que arrecadou 502 milhões de dólares mundialmente na época - é estrelado por Mena Massoud como Aladdin, Will Smith como o Gênio, Naomi Scott como Jasmin e Marwan Kenzari como Jafar. Guy Ritchie é o diretor de Aladdin, com produção de Dan Lin e Jonathan Eirich.

A pesquisa geral de público da PostTrak, da Comscore, revelou que 67% dos ouvidos disseram que “definitivamente recomendariam” o filme para seus amigos. Notadamente, 39% disseram que sua afeição pelo filme original foi a principal razão para ver a nova versão, uma alta porcentagem que reflete o amor dos espectadores por Aladdin e os personagens do filme.

“Um forte percentual de 22% argumentou que veria o filme novamente nos cinemas, muito acima dos 14% que geralmente se observa nesses casos”, afirmou Paul Dergarabedian, analista sênior de mídia da Comscore.

A Comscore estimou que o total arrecadado domesticamente com todos os filmes em cartaz para este feriado prolongado nos EUA e Canadá deve ser de US$ 226 milhões. Esse valor é cerca de 1,8 milhão menor que a arrecadação total no mesmo período do ano passado, quando Han Solo: Uma História Star Wars estreou com 103 milhões de dólares arrecadados.

O melhor fim de semana de Memorial Day aconteceu em 2013, quando Velozes e Furiosos 6 foi lançado e os fãs de cinema na América do Norte contribuíram para uma arrecadação total de 314 milhões de dólares nos quatro dias.