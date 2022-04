Justin Bieber anuncia show da turnê 'Justice World Tour' em São Paulo

Após esgotar ingressos no Rock in Rio, Justin Bieber anuncia show em São Paulo. Foto: Felipe Rau / Estadão

Se você é fã do Justin Bieber e já estava triste por não conseguir ingresso para o show do Rock in Rio, pode ir animando e colocando a playlist do cantor pra tocar, pois ele anunciou mais um show no Brasil.

O cantor canadense fará uma apresentação da turnê Justice World Tour no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 14 de setembro. Bieber sobe ao palco no Rio de Janeiro no dia 4 de setembro, no Palco Mundo, e o dia do seu show no festival foi o primeiro a ter ingressos esgotados.

A pré-venda do show de São Paulo será de 18 a 19 de abril, tanto online quanto na bilheteria oficial. Já os ingressos para o público geral começam a ser vendidos a partir do dia 20 de abril de 2022.

Quem é fã de carteirinha terá a oportunidade de garantir pacotes vip para experiências e lembranças exclusivas da turnê, como assistir ao show em um setor pré-determinado.

Sobre a turnê

Desde Purpose World Tour, que aconteceu de 2016 a 2017, a Justice World Tour é a primeira turnê global de Justin Bieber. A turnê começou no dia 18 de fevereiro de 2022, em San Diego, nos Estados Unidos, e cada show tem sido uma celebração para Justin e seus fãs.

Mas antes de vir para o Brasil, a turnê internacional passa pelo México, em maio, e segue para Europa, em agosto. De setembro a outubro, a América do Sul (e isso inclui os show do Rio e São Paulo), África do Sul e Oriente Médio serão os destinos de Bieber para apresentações.

Em seguida, o cantor segue para Austrália e Nova Zelândia, em novembro e dezembro, e só no início de 2023 se apresenta no Reino Unido e Europa.