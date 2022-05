Juliette completa um ano como vencedora do 'BBB 21'; veja a trajetória da artista depois do reality

Nesta quinta-feira, 5, Juliette vai lançar o single 'Cansar de Dançar', às 21h, nas plataformas digitais. Foto: Instagram/@juliette

Nesta quarta-feira, 4, completa um ano da final do BBB 21 e, por consequência, da vitória da paraíbana Juliette, que viu sua vida virar do avesso desde então.

A advogada e maquiadora acabou conquistando uma legião de fãs - os cactos - e virou um grande fenômeno, case de sucesso e engajamento nas redes sociais - hoje, inclusive, são mais de 33 milhões de seguidores só no Instagram.

De Pipoca à Camorote, a artista nordestina não parou mais e desde que saiu do reality fechou parceria com marcas importantes, gravou um EP, lançou música com o Alok e até saiu em turnê.

Para comemorar um ano da vitória de Juliette na casa mais vigiada do País, confira a trajetória da artista desde sua vitória no programa.

Campeã

Com impressionantes 90,15% dos votos, Juliette foi consagrada a campeã do BBB 21 com larga vantagem.

A paraíbana teve uma trajetória marcante dentro do programa e cativou o público com seu carisma, história de vida e, também, devido a toda perseguição que sofreu dentro do reality.

Um dos momentos marcantes foi justamente o discurso de vitória feito pelo então apresentador, Tiago Leifert, onde a frase "você nunca esteve sozinha" ficou marcada como símbolo da passagem da artista no programa.

"Você nunca esteve sozinha, em nenhum momento, e você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem está dizendo não sou eu, são os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Juliette você é um fenômeno, no palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar", disse Leifert no discurso.

Fora da casa, Juliette virou o rosto de grandes marcas e vem faturando alto com publicidade, além de ter levado o prêmio de R$ 1,5 milhão com a vitória no programa.

Primeiro EP: 'Juliette'

Dentro do reality, a paraíbana já tinha mostrado que tem talento para a música e, sem saber, a cantora Anitta, daqui de fora, já preparava o que viria ser o primeiro trabalho de Juliette como cantora.

O EP que levou o nome da artista, lançado em setembro do ano passado, quebrou o recorde, na época, de Olivia Rodrigo, e foi o projeto com mais streams no Spotify nas primeiras 24 horas após o lançamento.

Seu próximo single, Cansar de Dançar, está previsto para ser lançado nesta quinta-feira, 5, às 21h, em todas as plataformas digitais, em comemoração ao um ano da vitória no BBB. Um teaser da faixa já foi divulgado nas redes sociais.

Aneurisma

Como nem tudo são flores na vida, Juliette também passou por sustos após sua vitória no Big Brother Brasil. Um deles foi a suspeita de um aneurisma que a paraíbana teve e que revelou no programa da TV Globo, Conversa com Bial.

"Eu tinha certeza que a minha missão tinha sido cumprida. Na semana que eu lancei o meu EP, que todo mundo estava festejando, eu estava engolindo a dor de saber que eu tinha o mesmo problema que minha mãe e minha irmã", disse a artista na entrevista com Pedro Bial.

Na conversa, a paraíbana revelou que depois de passar por um procedimento cirúrgico, os médicos relataram que não encontraram, de fato, um aneurisma na artista.

Turnê 'Caminho'

Em março deste ano, depois que as restrições devido a covid-19 estavam mais flexibilizadas, Juliette pode subir ao palco pela primeira vez para apresentar as músicas do seu EP, em sua primeira turnê, Caminho.

Na época da estreia, a paraíbana conversou com o Estadão e relatou estar sentindo "muito frio na barriga" com a estreia nos palcos.

"Muito frio na barriga, muita ansiedade, medo, felicidade... Uma loucura. Eu estou sentindo tudo isso junto e eu acho que mais que tudo, gratidão", revelou a cantora.

Ida ao Coachella

E Juliette não para. Anitta, amiga da paraíbana, foi um dos destaques do Coachella 2022 e a vencedora do BBB não poderia deixar de prestigiar nossa Girl From Rio.

Rolou até um encontro internacional com as brasileiras e a cubana Camila Cabello, nos bastidores do festival.