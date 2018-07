Jojo Toddynho lança 'Arrasou Viado', música com coautoria de Anitta

Jojo Toddynho lançou clipe com temática LGBT. Foto: Cena do clipe 'Arrasou viado'/YouTube

Na madrugada desta quinta-feira, 12, Jojo Toddynho lançou seu novo single, Arrasou Viado. A música tem temática LGBT e Anitta, que 'lançou' a cantora em seu clipe Vai, Malandra, é coautora.

No clipe, Jojo veste um maiô com as cores da bandeira LGBT e pessoas segurando cartazes com escritos como "queremos passar com nosso amor". O vídeo ainda conta com presença de personalidades como David Brazil, Rita Cadillac e Tammy Miranda.

Entretanto, os versos "arrasou, viado" e a temática do clipe estão sendo alvos de críticas nas redes sociais, já que internautas acusam a cantora de querer lucrar com o público LGBT.

já não bastava nego do borel com me solta, hoje me aparece jojo toddynho com arrasou viado. a moda agora é os cantores lançarem músicas sobre a comidade lgbt para se escorarem no público lgbt e ganhar views — caiçara (@neighbowrhoodx) 12 de julho de 2018

"Arrasou Viado" é mais uma tentativa de usar a comunidade LGBT+ e conseguir o Pink Money. Vale lembrar que a JOJO há uns dias atrás chamou um rapaz homossexual de “baitola” no instagram. Chega de oportunismo hétero em cima das gay, já deu. pic.twitter.com/4M45hgmVgi — kaio de la cruz (@thebigprince_) 12 de julho de 2018

Jojo Toddynho lança "Arrasou Viado" para homenagear o público LGBTQ+ pic.twitter.com/WkcVsYKNMu — the princess of taubaté (@rafaelpersan) 12 de julho de 2018

Há poucos dias, a música Me Solta, de Nego do Borel, foi muito criticada após o cantor aparecer vestido de mulher e beijando outro homem no clipe, mesmo já tendo posado ao lado do pré-candidato a presidência Jair Bolsonaro, que se posiciona contra a união entre homossexuais.

Assista ao clipe abaixo: