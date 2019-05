Joe Jonas afirma que Diplo 'arruinou' casamento com Sophie Turner

Joe Jonas e Sophie Turner. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Joe Jonas se casou com Sophie Turner quase secretamente. A cerimônia, em 1º de maio, só não foi completamente secreta porque o DJ Diplo compartilhou imagens nos stories do Instagram.

Em entrevista para a rádio Capital Breakfast, em que todos os irmãos Jonas estavam presentes, Joe falou que Diplo "arruinou" o casamento privado dele com a atriz de Game of Thrones por ter feito as filmagens.

"Ele estragou tudo", brincou Joe. "Eu amo o Diplo, mas ele ama seu Instagram mais do que um menino de 13 anos de idade", disse.

"Ele posta a cada cinco segundos. Ele, literalmente, transmitiu ao vivo com filtros de cachorro", completou. Apesar disso, o cantor disse que ele e Sophie riram de tudo. "Nós amamos. Achamos que foi ridículo", disse Jonas.

Joe e Sophie selaram a união depois do Billboard Music Awards, onde os Jonas Brothers se apresentaram. O assessor da atriz confirmou o casamento, e o cantor Diplo publicou algumas imagens nos stories do Instagram, mostrando o local e a entrada da noiva.

Um imitador de Elvis Presley foi quem oficializou a união, e os cantores country Dan + Shay cantaram a música Speechless enquanto Sophie Turner caminhava até o noivo.