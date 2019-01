Jada e Will Smith não comemoram aniversário de casamento

Jada e Will Smith. Foto: Reprodução/Facebook

Desde que a família Smith estreou a série Red Table Talk, no Facebook, detalhes da vida amorosa e da relação entre pais e filhos estão vindo à tona. Desta vez, Jada Smith revelou para a mãe dela, Adrienne, e a filha Willow, que não comemora aniversário de casamento com Will Smith.

Há 21 anos, em um 31 de dezembro, eles decidiram oficializar a união. “É mais uma parceria de vida, por isso não está mergulhada naquele dia. Nós realmente não comemoramos mais aquele dia no sentido de que o contexto da nossa união é totalmente diferente agora”, explicou Jada.

Segundo ela, Will Smith tem ainda uma visão diferente em relação ao dia do casamento. “Geralmente Will, no ano novo, gosta de estar em uma aventura no mundo, em algum lugar. Não há como dizer como ele estará”, confessou. Jada ressaltou que o marido tem liberdade para escolher como irá passar a data. “Eu não quero estar no mundo. Ele agora tem a liberdade de ir e ter uma incrível aventura de algum tipo”, declarou.

Em julho, Will Smith disse que considera que Jada é ‘parceira da vida’. “Você percebe que está literalmente com alguém para o resto da sua vida. Não há infratores de acordo. Não há nada que ela possa fazer, nunca. Nada que quebraria nosso relacionamento. Ela tem o meu apoio até a morte e é tão bom chegar a esse espaço”, avaliou o ator.

Em outubro do ano passado, Will chegou a revelar que chorou no banheiro após descobrir que havia casado com a pessoa errada. Ele teve um primeiro relacionamento com com a atriz Sheree Zampino em 1992 e tiveram um filho no mesmo ano.