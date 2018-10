Will Smith conta que ‘chorou no banheiro’ quando soube que casou com a pessoa errada

O ator Will Smith. Foto: Reprodução/Facebook Watch

Will Smith abriu o coração na edição do Red Table Talk, no Facebook Watch, e falou sobre o momento em que se apaixonou pela sua atual mulher, Jada Pinkett Smith, com quem está há vinte anos.

A estrela de Fresh Prince of Bel Air se casou com a atriz Sheree Zampino em 1992 e tiveram um filho no mesmo ano. No entanto, quando Will e Jada se conheceram em uma noite, tudo mudou. “Nós nos sentamos no The Baked Potato e conversamos. Havia um poder realmente único e bonito. Tivemos esse momento e nos conectamos, mas eu era casado”, relembra o ator, visivelmente emocionado na entrevista.

Jada brincou: “E foi isso. Nós não tivemos um caso enquanto ele estava casado, vamos ser claros sobre isso”, alegou diante dos filhos Jaden, de 20 anos, e Willow, 17, que também participaram do Red Table Talk.

Na noite seguinte que conheceu Jada, Will percebeu que queria estar com ela, apesar de ainda estar casado com Sheree. “Na noite seguinte, eu e a Sheree fomos jantar. Me sentei ao lado dela e foi uma das emoções mais bizarras que já senti. Estávamos no The Palm e lembro que percebi ali que não estava com a pessoa que deveria estar”, relata o ator.

Will Smith não conseguiu conter o sentimento e teve de sair da mesa: “Fui ao banheiro no The Palm e comecei a chorar. Eu estava sentado lá e chorando incontrolavelmente e depois rindo e pensando ‘o que diabos há de errado comigo?’. E eu sabia, essa (Jada) era a mulher com quem eu deveria estar”, relembra.

Jada comentou que Will teria ficado com a ex-mulher ‘para sempre’. O ator concordou. Sheree pediu divórcio em 1995 e, dois anos depois, Will e Jada se casaram. “Eu literalmente saí (assinando os papeis do divórcio) e liguei para Jada. ‘Ei, Jada, como vai? Você está vendo alguém?’. E ela disse que não. Então, eu disse ‘Legal, você está me vendo agora’”, afirmou Will Smith.

Assista ao vídeo: