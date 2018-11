'Isso é desenfreado, cruel’, desabafa Claudia Leitte sobre atitude de Silvio Santos

A cantora Cláudia Leitte, durante edição do Teleton 2018. Foto: Reprodução/SBT

Claudia Leitte usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para desabafar com os fãs sobre a atitude do dono do SBT durante a transmissão do Teleton neste sábado, 10. No programa, Silvio Santos se negou a abraçar a cantora alegando que ficaria ‘excitado’.

“Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação, o que acontece com muitas mulheres todos os dias, em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo”, afirmou a cantora, que criticou ainda mais a provocação do dono do Baú.

Para ela, a ironia “vem disfarçada de piada e as pessoas riem porque acostumaram-se, parece-nos normal”.

Claudia Leitte estava com um vestido rosa e bem acima da altura do joelho. Sobre a vestimenta, a cantora também falou: “Definitivamente a culpa não é do que estamos usando. A culpa é dessa atitude constrangedora e de dois pesos e duas medidas. Somos livres! Eu, como cantora, ciente do meu papel e da responsabilidade que carrego, sentia que precisava dizer isso a vocês, meus fãs, e a todas as pessoas, em especial às mulheres, que longe do olhar público sofrem todos os dias”.

Poucas horas após fazer o desabafo no Instagram, Claudia Leitte participou do programa Encontro nesta segunda-feira, 12, na TV Globo. "A gente não pode falar qualquer coisa, não pode permitir que o outro se sinta mal. A gente não pode se acostumar com isso", disse a cantora.

O Teleton é um evento beneficente criado para ajudar crianças da AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente. Em um período de 24 horas, artistas doam seus cachês para pedir doações durante programação ao vivo no SBT. A edição deste ano ultrapassou a meta dos R$ 30 milhões.

“Aonde quer que eu vá, minha entrega é total. Tem que ser com todo o amor do mundo, especialmente quando se trata de contribuir para o bem de alguém. Senti-me constrangida sim”, declarou Claudia Leitte na página oficial dela no Instagram.

A cantora recebeu mensagens de apoio de várias pessoas, inclusive artistas como Deborah Secco: "Te amo. Estamos juntas", escreveu a atriz. Taís Araújo também comentou na publicação: "Parabéns pela coragem. Assédio não é diversão. Estamos juntas!". A colega de profissão Daniela Mercury completou: "Não há mais espaço neste mundo para coisas assim! Um beijo carinhoso".

Assista ao vídeo: