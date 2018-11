Silvio Santos nega abraço para Claudia Leitte alegando que fica 'excitado'

Claudia Leitte reage aos comentários de Silvio Santos no palco do 'Teleton' Foto: Reprodução SBT

Silvio Santos chamou neste sábado, 10, Claudia Leitte ao palco do Teleton para apresentar sua nova música Balancinho, lançada na quarta, 7. Mas o que chamou a atenção foi a resposta do apresentador ao pedido de abraço da cantora. "Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não posso ficar excitado", disse o dono do SBT.

A cantora tentou contornar a situação. "No sentido feliz da palavra, de alegria, euforia, né?", afirmou. No entanto, Silvio insistiu dizendo que era "excitação". "Agora, eu acho que o meu marido tem uma razão para ficar chateado", respondeu Claudia Leitte.

Silvio continuou fazendo comentários sobre a aparência e roupas da cantora. "Balancinho é minha música nova, mas eu já estou quase pensando em 'vazar'", disse a artista.

O 'patrão' também fez questionamentos sobre a canção. "A música que você cantou é sucesso e essa que você vai cantar agora você vai tentar fazer sucesso?", perguntou Silvio. "Já consegui, já me considero lá já", respondeu Claudia Leitte. Leia entrevista exclusiva de Claudia Leitte ao E+ sobre Balancinho.

O Teleton é um evento beneficente criado para ajudar crianças da AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente. Em um período de 24 horas, artistas doam seus cachês para pedir doações durante programação ao vivo no SBT. A edição deste ano ultrapassou a meta dos R$ 30 milhões.

Silvio Santos e os pedidos de abraço

Não é a primeira vez que o apresentador se envolve em uma polêmica ao responder o pedido de um abraço. No fim do mês de outubro, o dono do SBT também se recusou a abraçar uma participante do quadro Jogo das 3 Pistas, no Programa Silvio Santos.

A fã ainda tentou argumentar em vão. "Silvio, eu vim de Piancó, na Paraíba, pra te dar um abraço!", contou, animada, Gecileide, uma integrante da plateia.

