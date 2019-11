Gugu Liberato: Kiko, do KLB, posta relato após visitar hospital

Gugu Liberato e Kiko, do KLB Foto: Instagram / @kikoklb

Gugu Liberato foi internado após sofrer uma queda em casa na última quarta-feira, 20, em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Diversos artistas usaram as redes sociais para demonstrar seu apoio. Entre eles, Kiko, do KLB, que visitou o apresentador.

O cantor publicou uma foto de um encontro entre ele e Gugu no passado, durante um de seus programas.

"Nossos encontros eram sempre como essa foto... Quanta alegria... Alegria que não existia hoje ao sair daquele hospital, lugar que não combina com você, com seu entusiasmo, com sua felicidade", escreveu Kiko.

Em outro momento, o músico recorreu à sua religiosidade para abordar a situação de Gugu.

"Hoje foi muito difícil. Alguns abraços apertados, mas doloridos. [...] Eu estive lá, Senhor, e sei exatamente em que pé está... Mas o Senhor é dono de tudo e tudo pode! Eu creio, Pai, que se for a tua vontade, esse teu filho [Gugu] se levantará", afirmou.

Kiko ainda agradeceu ao amigo: "Meu querido Gugu, a você toda luz e minha eterna gratidão!".

Confira abaixo a íntegra da publicação feita por Kiko, do KLB, após ter ido visitar o hospital em que Gugu Liberato está internado nos Estados Unidos.