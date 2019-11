Após Sandy e Junior, KLB pode preparar turnê pelo Brasil

Kiko, Leandro e Bruno, do trio KLB. Foto: Instagram/@klb

Depois do sucesso da turnê ‘Nossa História’, com Sandy e Junior, os meninos do KLB podem estar preparando uma série de apresentações para lembrar os velhos tempos.

A informação é de Bruno, integrante do trio. Durante entrevista ao programa Ritmo Brasil, na Rede TV!, o cantor deixou escapar a intenção de produzir a turnê.

“É o sonho da minha mãe e do meu pai também era. As pessoas estão vindo atrás, querendo saber, mas estamos vendo a melhor forma. Queremos fazer uma coisa legal igual ao que Sandy e Junior fizeram”, declarou.

O pai de Kiko, Leandro e Bruno, Franco Scornavacca, morreu em setembro de 2018, vítima de uma parada cardíaca. Além de agenciar duplas de sucesso como Zezé di Camargo e Luciano, o empresário produziu a carreira dos próprios filhos.

Apesar de terem seguido cada um um caminho, os músicos mantêm um perfil oficial no Instagram.

Como recordar é viver, separamos o clipe da música Anjo, do KLB, sucesso nos anos 2000.

Assista ao vídeo: