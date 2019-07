'Eu não tinha maturidade', diz Luana Piovani sobre seu perfil no Twitter

Luana Piovani durante gravação do programa 'Luana é de Lua' Foto: Divulgação/ E!

No próximo episódio de seu programa no canal E! Luana Piovani entrevistará influenciadores digitais e falará sobre os bastidores da sua relação com as redes sociais. Em um trecho de Luana é de Lua, que vai ao ar nesta terça, 30, às 21h, a atriz explica porque saiu do Twitter.

"Eu vi que eu não tinha condições. Imagina eu assistindo novela? Eu sei como faz, conheço as colegas tudo, né? Meu amor, eu não podia ver uma cena de novela que eu saia (faz gesto de escrever). Quando eu começava a falar no Twitter eu não estava sozinha, vinha alguém dentro de mim. Eu não estava sozinha ali. Daí graças a Deus eu parei com essa droga."

Veja o trecho:

"A lojinha do Twitter eu tive que fechar, por que eu não tinha maturidade. [...] Eu sai do Twitter porque eu não tenho nenhuma maturidade pra ele. Eu dizia e não pensava. Quando eu me dei conta que eu não estava conseguindo lidar com aquela ferramenta eu fechei minha lojinha no Twitter. Não trabalho com Twitter", diz a atriz em outro momento do episódios Influenciadores Digitais.

O sétimo capítulo da temporada do programa de Luana Piovani ainda conta com entrevistados como Luísa Mell, Leo Picon, Lorelay Fox e Nelson Botega, sócio Agência Snack.