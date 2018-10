Luana Piovani estrelará reality show sobre sua vida na TV paga

Luana Piovani Foto: 'Luana é de Lua' (2018) / E! / Divulgação

A atriz Luana Piovani estrelará um reality show no canal pago E! Entertainment. Luana é de Lua, vendido pelo canal como um "reality investigativo", contará com 10 episódios de meia hora cada, que devem estrear em junho de 2019.

O programa promete trazer a intimidade da atriz e de sua família: o marido Pedro Scooby e seus filhos Dom, 6, e Bem e Liz, 3 - algo que ela já tem o costume de mostrar em suas redes sociais.

Nomes como Xuxa, Pabllo Vittar, Whindersson Nunes, Victor Fasano e Maria Flor devem aparecer na atração como convidados especiais de Luana., que abordará também temas como monogamia, fama, auto-imagem e assédio.

Juliana Salimeni

A ex-panicat comandará o reality competitivo Juju Bootcamp, que será gravado em uma ilha isolada com "cenário militar". 12 participantes passarão por desafios físicos e enfrentarão provas relacionadas a alimentação, moda e até à conquista de seguidores em redes sociais.

A atração promete dar o título de "nova musa fitness" do Brasil e deve contar com 13 episódios de uma hora cada, com estreia prevista para julho do ano que vem.

Os Szafirs

Com estreia prevista para outubro de 2019, daqui a cerca de um ano, a família composta por Luciano, Pedro e Beth Szafir, além da mulher de luciano, Luhanna Melloni, promete ser uma espécie de 'versão brasileira' das Kardashians.

A previsão é de que sejam feitos 13 episódios de uma hora cada. Leia mais aqui.

Drag Me As A Queen - Celebridades

A segunda e a terceira temporadas do reality comandado por Rita Von Hunty, Penelopy Jean e Ikaro Kadoshi serão lançadas em 2019, em março e novembro.