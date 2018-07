Em entrevista, Katy Perry fala sobre seus problemas psicológicos

Cantora encorajou pessoas a fazerem terapia Foto: Matt Sayles/ AP

Em entrevista ao programa de rádio norte-americano de Kyle & Jackie O, Katy Perry assumiu que faz terapia há cinco anos e acredita que isso melhorou muito sua saúde mental. Ela também explicou a foto em que aparece com Orlando Bloom pelado em um lago.

“É maravilhoso poder conversar com alguém que não te julga, acho que muitas pessoas não têm essa possibilidade”, disse. Na divulgação do seu último álbum, Witness, Katy Perry teve uma sessão de terapia transmitida ao vivo e abriu seu coração com o público. Ela abordou temas como, por exemplo, pensamentos suicidas e seu vício em álcool.

Além disso, Katy Perry comentou no programa, pela primeira vez, foto em que aparece em cima de uma prancha em lago com Orlando Bloom e o ator está pelado. A foto correu a internet em agosto do ano passado e agora a cantora explica porque não tirou a roupa também.

A resposta é simples: ela não estava a fim! “Ele me perguntou se eu queria ficar pelada e eu não estava com muita vontade”, contou ao programa de rádio. Na época os dois formavam um casal.

A atriz ainda contou que Bloom ficou pelado apenas para se exibir para as pessoas que os observavam: “Foi muito engraçado porque ele estava dando um tempo afastado das redes sociais e eu estava explicando pra ele sobre o Twitter. De repente ele estava em primeiro lugar no top trending do Twitter!”.