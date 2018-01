Em reality show particular, Katy Perry confessa já ter pensado em suicídio

Katy Perry chora copiosamente ao revelar em reality show que já pensou em suicídio Foto:

Na última sexta-feira, 9, Katy Perry lançou oficialmente seu quinto álbum de estúdio, "Witness". Como parte da ação para divulgar o novo trabalho, a cantora também apresentou o projeto "Witness World Wide", uma espécie de reality show via YouTube em que fãs poderão assistir ao seu cotidiano e interagir com ela, por 72 horas. E, em menos de um dia de transmissão, Katy já demonstrou que a atração será regada a muitas emoções.

Em conversa com seu terapeuta, o dr. Siri Sat Nam Singh, a estrela pop relembrou momentos difíceis na adolescência e foi às lágrimas. A complicada relação com os pais e a revelação de que já pensou em tirar a própria vida foram temas do intenso bate-papo. "Escrevi uma canção sobre isso. Sinto-me envergonhada por ter pensado assim, e também por me sentir tão mal e depressiva", contou.

Assista ao vivo: