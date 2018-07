'É questão de caráter', diz apresentadora da Globo sobre assédio de José Mayer

A jornalista repudiou a atitude de José Mayer Foto: https://www.instagram.com/p/BQqsyJyDosf/?taken-by=giulianamorronereal

O ator José Mayer foi acusado de assédio pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani no último dia 31. O caso repercutiu negativamente entre atrizes, jornalistas, produtoras e outras funcionárias da Rede Globo que foram trabalhar com a frase "Mexeu com uma mexeu com todas #chegadeassedio" estampada em camisetas e postaram a campanha nas redes sociais.

Giuliana Morrone, apresentadora do bloco de notícias de Brasília no Bom Dia Brasil, escreveu em seu Twitter: "José Mayer diz que errou e que faz parte de geração machista. Assédio não é questão geracional, é questão de caráter (falta) #chegadeassedio"

Após a manifestação das funcionárias da emissora, o ator José Mayer divulgou uma carta aberta em que admite ter errado e diz que sua atitude é um reflexo da sociedade machista em que vive.

Confira a repercussão nas redes sociais:

Algo de extrema relevância nesta história do José Mayer: a força de UMA voz, que teve a coragem de não ficar calada. #chegadeassedio — giuliana morrone (@giulianamorrone) 4 de abril de 2017

A atriz Bruna Marquezine participou da campanha:

#mexeucomumamexeucomtodas #chegadeassedio Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) em Abr 4, 2017 às 6:36 PDT

Fernanda Lima vestiu a camisa:

#prodianascerfeliz #mexeucomumamexeucomtodas #melhorpratodos Uma publicação compartilhada por Fernanda Lima (@fernandalimaoficial) em Abr 4, 2017 às 8:15 PDT

Sophie Charlotte também aderiu ao movimento:

#mexeucomumamexeucomtodas #chegadeassedio Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1) em Abr 4, 2017 às 6:32 PDT

A jornalista e apresentadora Monalisa Perrone também mostrou sua indignação: