José Mayer é acusado de assédio por figurinista; Globo tomará medidas

Ator está na novela 'A Lei do Amor' Foto: Luciana Prezia/ Estadão

Nesta sexta-feira, 31, viralizou na internet o relato de Susllem Meneguzzi Tonani, que diz ser figurinista da Globo, no qual ela acusa de assédio o ator José Mayer. No texto, publicado no blog #AgoraÉQueSãoElas, da Folha de S. Paulo, a jovem de 28 anos afirma que tudo começou com assédios verbais. "A primeira 'brincadeira' de José Mayer Drumond comigo foi há 8 meses. Ele era protagonista da primeira novela em que eu trabalhava como figurinista assistente", relata. "E essa história de violência se iniciou com o simples: 'como você é bonita'."

Procurada pelo E+, a emissora diz ter apurado a situação e medidas estão sendo tomadas dentro da emissora. "Desta forma e tendo o respeito como um valor inegociável da empresa, esse assunto foi apurado e as medidas necessárias estão sendo tomadas".

No depoimento publicado no blog, a jovem afirma que se sentia constrangida e envergonhada e tentou afastar o ator, negando que tivesse interesse nele.

De acordo com o texto, despublicado horas depois de ser divulgado, o assédio aumentou com o tempo e, em fevereiro, José Mayer teria tocado em seu corpo sem permissão. "Em fevereiro de 2017, dentro do camarim da empresa, na presença de outras duas mulheres, esse ator, branco, rico, de 67 anos, que fez fama como garanhão, colocou a mão esquerda na minha genitália", acusa.

A jovem decidiu denunciá-lo do setor de recursos humanos da Globo depois de ele ter a chamado de 'vaca' em um set de filmagem. "Tenho que repetir o mantra: a culpa não foi minha", escreveu.

Confira na íntegra a nota da comunicação da Globo:

A Globo repudia toda e qualquer forma de desrespeito, violência ou preconceito. E zela para que as relações entre funcionários e colaboradores da emissora se deem em um ambiente de harmonia e colaboração, de acordo com o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo. Todas as questões são apuradas com rigor, ouvidos todos os envolvidos, em busca da verdade. Desta forma e tendo o respeito como um valor inegociável da empresa, esse assunto foi apurado e as medidas necessárias estão sendo tomadas. A Globo não comenta assuntos internos.

Procurado pela reportagem, o ator ainda não se pronunciou sobre o assunto. O E+ tentou também contato com a figurinista, sem sucesso.