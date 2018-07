Demi Lovato é confirmada no Z Festival. Foto: Reprodução

Boa notícia para os fãs da Demi Lovato: Ela foi confirmada no Z Festival, que ocorre em São Paulo no dia 10 de dezembro. A cantora vai se apresentar no lugar de Selena Gomez, que cancelou shows para cuidar de suas crises de ansiedade e depressão, causadas pelo Lúpus.

Nas redes sociais, a notícia dividiu a opinião dos fãs, já que Demi vai fazer apenas um show numa só cidade, enquanto 'lovatics' esperavam por uma turnê do seu novo álbum, Confident, em várias partes do Brasil.

Além de Demi, o evento ainda terá apresentações de Anitta, Projota, Tiago Iorc, Manu Gavassi, Larissa Manoela e Cheat Code. O festival será realizado no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 10 de dezembro e a venda de ingressos começa no dia 18 de outubro no LivePass.

'demi lovato no z festival, que lixo' entao faca o seguinte nao va nao compre ingresso e de oportunidade a quem quer ir obrigada — lactovacilao (@stylinsign) 22 de setembro de 2016

Demi tinha que vim com a própria tour aqui pro Brasil e nao z festival, mano queria ela no nordeste — brena (@malikharmonizou) 22 de setembro de 2016

Tempo de z festival já passou é um evento pequeno e como é pequeno a Selena foi a primeira a ser chamada um beijo da Demi que você respeita — Micka (@lovatosejademi) 22 de setembro de 2016

Demi Lovato eu quero a Tour solo e não Z Festival, cancela e volta ano q vem pq sou pobre e já teve 5H esse ano pic.twitter.com/9ikinc9mhi — Jordana (@EvilRegalBr) 22 de setembro de 2016