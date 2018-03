Selena Gomez anuncia pausa na carreira para cuidar da saúde

Selena Gomez surpreendeu fãs ao anunciar pausa na carreira Foto: Bang Showbiz

Selena Gomez anunciou na tarde desta terça, 30, que fará uma pausa na carreira para cuidar da saúde. No ano passado, a cantora havia revelado que tem lúpus e agora afirma ter descoberto que ansiedade, ataques de pânico e depressão podem ser alguns efeitos desencadeados pela doença autoimune.

"Quero ser proativa e focar em manter a minha saúde e felicidade e decidi que a melhor maneira é tirar um tempo para mim. Agradeço todos os meus fãs pelo apoio. Vocês sabem o quanto são especiais para mim, mas preciso encarar isso para assegurar que fiz o possível para estar o meu melhor”, disse à revista americana People.

Segundo a People, Selena teria cancelado todo o calendário para este ano, mas ainda não há nenhuma confirmação oficial de cancelamento dos shows da turnê Revival, com apresentações previstas inclusive no Brasil. Ela anunciou neste ano que o valor obtido com a venda de ingressos da turnê seria doado para a instituição 'Alliance for Lupus Research'.