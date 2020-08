Daiana Garbin publica foto na reta final da gravidez: ‘A mamãe está com medo’

A jornalista Daiana Garbin Foto: Instagram/@garbindaiana

Daiana Garbin usou as redes sociais neste domingo, 30, para desabafar sobre a reta final da gravidez. Na foto em que aparece se olhando no espelho com a barriga de fora, a jornalista confessou que está apreensiva com a hora do parto.

“A mamãe está com medo. Você me ajuda, filha? Estamos chegando perto e agora um medo indescritível começa a tomar conta. Não sei direito. Num instante acho que é medo do parto. No segundo seguinte acho que é medo de não saber cuidar. Depois acho que é medo de não saber ser uma boa mãe”, refletiu.

Daiana e Tiago Leifert serão pais de Lua, primeira filha do casal. A revelação da gravidez ocorreu em 28 de abril, quando a jornalista publicou um vídeo da final do Big Brother Brasil 20.

Na publicação deste domingo, ela revelou que tem medo do futuro. “Medo de como o mundo estará nos próximos meses. Então penso que é tudo isso junto e muito mais. E as lágrimas brotam dos olhos. Mas aí eu respiro fundo, coloco a mão na barriga, imagino o seu rostinho, imagino você me olhando, e sinto que você vai me ajudar. Que você vai me ensinar a ser mãe. Que o medo faz parte deste momento e que você me dará ainda mais coragem! Então sinto vontade de sorrir e as lágrimas de medo se transformam em lágrimas de felicidade”, declarou.

A jornalista também pediu para que internautas compartilhassem suas experiências em relação à maternidade. “Dai, estou igual a você! Medo, ansiedade, incertezas. Mas vai dar tudo certo”, escreveu uma internauta. “Estou grávida de 32 semanas da Luna e li no seu texto tudo que estou sentindo! Estamos juntas nessa!”, disse outra.