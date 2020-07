Daiana Garbin revela o nome de primeira filha com Tiago Leifert

Tiago Leifert e Daiana Garbin. Foto: Instagram/@garbindaiana

A jornalista e youtuber Daiana Garbin publicou uma foto em sua conta no Instagram na terça-feira, 7, em que revelou o nome da sua filha com o apresentador Tiago Leifert: Lua. A bebê será a primeira filha do casal, e a futura mãe já está com 24 semanas de gravidez.

“24 semanas da nossa Lua crescente! Lua Garbin Leifert”, disse Daiana na publicação. A jornalista também mostrou uma foto em que aparece com as mãos na barriga, mostrando os primeiros sinais da gestação.

A revelação da gravidez ocorreu em 28 de abril, quando a jornalista publicou um vídeo da final do Big Brother Brasil 20, apresentado por Leifert, em que elogiou o marido e o agradeceu “por estar ao meu lado todos os dias e por ser o pai da menina que está crescendo em minha barriga. Te amo”.

O casal recebeu diversos elogios e mensagens parabenizando pela notícia. “O meu celular quebrou”, comentou o apresentador do BBB quando os dois gravaram um vídeo para agradecer pelas mensagens.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais