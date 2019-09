Cristiane Dias é contratada pela CNN Brasil após deixar a Globo, diz colunista

Cris Dias Foto: Instagram / @crisdiass

Cristiane Dias, de 38 anos, se consagrou no noticiário esportivo da Globo e começará uma nova fase em sua carreira. Ela deixou a emissora em março deste ano e foi recentemente contratada pela CNN Brasil, segundo informações obtidas pelo colunista Flávio Ricco na terça-feira, 24.

A informação ainda não está sendo divulgada pelo canal, mas o jornalista afirma que "já é possível assegurar este acerto". Atualmente, Cristiane está de férias em Amontada, no litoral do Ceará, com seu namorado, o ator Caio Paduan, e não comentou o assunto.

Segundo Ricco, existe a chance de ela apresentar um programa ao lado de William Waack. Cristiane Dias trabalhou na Globo por 13 anos. Passou pelo quadro de esportes do telejornal Bom dia Brasil, foi âncora do Esporte Espetacular com o jornalista Luís Ernesto Lacombe e já ficou a frente do Globo Esporte.

