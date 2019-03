Globo anuncia que jornalista Cris Dias deixará emissora

Cris Dias Foto: Instagram / @crisdiass

A Globo anunciou, nesta quarta-feira, 27, que não renovará seu contrato com a jornalista Cris Dias ao término de seu contrato, no próximo mês de junho. Cristiane é conhecida por apresentar programas como o Globo Esporte e o Esporte Espetacular.

Já a partir da manhã de quinta-feira, 28, a parte esportiva do Bom Dia Brasil que tinha Cris Dias à frente, costumeiramente, será apresentado por Carol Barcellos.

Confira abaixo nota oficial divulgada pela equipe de comunicação da Globo:

"A Globo e Cris Dias encerrarão seu vínculo de trabalho ao fim do contrato da jornalista, em junho. A partir desta quinta-feira, dia 28, Carol Barcellos apresenta o noticiário esportivo do Bom Dia Brasil, conciliando o posto com suas funções na reportagem."