Chay Suede diz que estava devendo contas quando fez teste para a Globo

Chay Suede na pré-estreia no filme 'Minha Fama de Mau', em que interpreta Erasmo Carlos. Foto: Luciana Prezia/Estadão

Chay Suede é a estrela do filme Minha Fama de Mau, que conta a história de Erasmo Carlos. Neste sábado, 9, o ator esteve no Altas Horas para falar do longa e Serginho Groisman aproveitou a oportunidade para relembrar um teste de elenco que Chay fez em 2014 para a novela Império, da Globo.

"Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Estava superapertado, sem grana, devendo conta de luz, água, tudo, morando em São Paulo e pedindo a Deus qualquer coisa que pudesse me ajudar naquele momento", contou Chay Suede após ver a cena.

Ele disse que quando recebeu a ligação convidando-o para o teste, perguntou se havia ajuda de custo com a passagem, mas não tinha. "Dei um jeito, comprei a passagem, fui para o Rio e fiz esse teste que mudou a minha vida", completou.

No programa, o apresentador parabenizou Chay pelo casamento com a atriz Laura Neiva. O dois celebraram a união no último dia 2 em uma cerimônia íntima em São Paulo.

O casal se conheceu em 2013, durante as gravações do filme Lascados e começou a namorar no ano seguinte. Em julho do ano passado, após quatro anos de relacionamento, eles decidiram se separar. Os atores se reaproximaram em setembro e engataram o romance novamente.