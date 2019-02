Chay Suede e Laura Neiva se casam em cerimônia íntima em São Paulo

Os atores Chay Syede e Laura Neiva. Foto: Instagram/@chaysuede__fc

Chay Suede e Laura Neiva finalmente decidiram oficializar a união neste sábado, 2, em cerimônia íntima na região do Alto de Pinheiros, em São Paulo. O casal se conheceu em 2013, durante as gravações do filme Lascados e começou a namorar no ano seguinte.

Em julho do ano passado, após quatro anos de relacionamento, eles decidiram se separar, segundo informações da assessoria de impresa dos atores. Chay e Laura chegaram a marcar data do casamento para 15 de dezembro, no Rio de Janeiro, mas não se concretizou. Eles se reaproximaram em setembro e engataram o romance novamente.

Na cerimônia deste sábado, Chay e Laura receberam amigos, familiares e artistas como Ingrid Guimarães, Alice Wegmann, João Vicente de Castro e Emílio Dantas. Sasha Meneghel, filha de Xuxa, e o namorado Bruno Montaleone também marcaram presença na festa.