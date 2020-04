Cardi B canta Zezé Di Camargo e Luciano em vídeo e Zezé comenta

A rapper Cardi B e a dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano Foto: Instagram / @iamcardib I Denise Andrade / Estadão

A rapper Cardi B divertiu seus seguidores na manhã desta quarta-feira, 15, após publicar um story no Instagram ouvindo a música Tudo de Novo (1993), da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano. Com o sucesso da publicação, o próprio Zezé também falou sobre o vídeo.

O momento viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. De cabelo azul e movimentando a boca como se estivesse cantando o clássico do sertanejo, a rapper americana marcou sua irmã mais nova, Henessy Carolina, e perguntou: "você lembra dessa música?".

Muitos fãs consideraram o momento aleatório e alguns acharam até que o episódio não havia passado de um delírio coletivo. "Querido diário, não aguento mais essa quarentena. Já estou alucinado e parece que a Cardi B está cantando Zezé Di Camargo e Luciano", escreveu um internauta. "Cardi B [está] provando ser mais brasileira que os próprios brasileiros", brincou outro.

Não sabia que precisava ver a Cardi B cantando Zezé Di Camargo & Lucianopic.twitter.com/igvLqU64Ub — Alexandre (@Iexandre) April 15, 2020

Pouco depois da publicação do vídeo, o cantor Zezé Di Camargo comentou o momento inusitado em sua conta no Instagram: "A vida sempre nos surpreendendo. Cardi B cantando sucessos de Zezé Di Camargo e Luciano, isso é um sonho! Mais uma vez, a música prova que não existe fronteiras e nem idiomas."

A rapper movimentou a internet recentemente mas por outro motivo, um vídeo em que aparece falando sobre a pandemia do novo coronavírus. A forma como Cardi B fala a palavra "coronavírus" rendeu diversos memes na internet, e uma música foi feita com um remix do vídeo.