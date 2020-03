Internet criou o hit do coronavírus com o desabafo de Cardi B

Desabafo da rapper americana Cardi B foi remixado e se tornou o hit do coronavírus Foto: Reprodução Instagram/ @imarkkeyz

Você pode até estar cansado de ler ou ouvir falar sobre a atual pandemia, porém essa notícia pode te fazer mudar de ideia, pois surgiu nas redes sociais o hit do coronavírus. A música é um remix feito a partir do desabafo que Cardi B fez na quinta-feira, 12, sobre o causador da covid-19.

A rapper americana reclamou em um vídeo publicado em seu Instagram que as pessoas estão fazendo piadas sobre uma doença, mas que ela está bastante assustada com a situação toda. "Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou com medo, estou com um pouco de medo. Essa m***a está me deixando em pânico! Muitos de vocês acham que é uma brincadeira, como eu estava pensando, só porque você acha que é mutante”, disse.

E como os internautas responderam a isso? Isso mesmo, com memes!

O DJ iMarkkeyz divulgou um remix produzido com a fala de Cardi B, que está sendo chamado no Brasil de hit do coronavírus. Assista:

Além dessa versão que está se consagrando como a 'clássica' e internacional, por aqui já temos as palavras da artista em outros estilos como funk 150 bpm e brega funk.

e eu que to inventando de fazer um remix da cardi b falando corona virus com funk 150bpm! deus me ajude nesta tarefa pic.twitter.com/JvbS6KzEu6 — wall (@wallacecust) March 14, 2020

cardi b - corouna vairus (brega funk remix) parem de ter corona vírus pfvr eu q fiz pic.twitter.com/JJkVSTrB15 — amaralzin (@jpamaralw_) March 14, 2020

A própria 'vocalista' compartilhou a produção do DJ e também está comentando outros memes que a citam:

E assim Cardi B se tornou a musa da prevenção do novo coronavírus.

meu alcool em gel da cardi b kkakakakakakakksk protegidah pic.twitter.com/AKMmV61ITC — ɪs sɪᴄᴋ ᴀɴᴅ ᴛɪʀᴇᴅ (@the95park) March 14, 2020

E, como diria a rapper, "this s*** is real" ("essa m**** é real), então fique ligado!

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus